楊穎飾演柳瑩，表面柔弱美人暗地裡換上刺客裝，殺人不眨眼。（愛奇藝國際站提供）

聶遠飾演馮膺，司聞曹曹椽，蜀國諜報系統主官，是司聞曹總負責人。（愛奇藝國際站提供）

陳坤飾演陳恭，為曹魏天水郡的主簿，但實為蜀漢軍情系統司聞曹打入曹魏的王牌間諜。（愛奇藝國際站提供）

白宇飾演荀詡，任職蜀漢司聞曹靖安司。（愛奇藝國際站提供）

陳坤、白宇、聶遠、Angelababy楊穎、孫怡主演諜報古裝劇《風起隴西》全劇在愛奇藝國際站上架，觀眾關心究竟誰是蜀漢與曹魏間諜的主謀，劇情幾度翻轉，驚心動魄，陳坤用自己性命保住哥們白宇能活下去，因而選擇被關入大牢，但對方卻堅持到監牢審問，細說自己的推理查出真相，沒想到陳坤對他一連說了5次不要再查了，兩人一來一往，不捨對方情誼眼神，直戳觀眾淚水，痛心疾呼：「這是什麼神仙友情！原來他們倆的兄弟情誼完全沒變過！」陳坤則認為，角色陳恭和他性格都是誠實的老實人。

《風起隴西》除男人的兄弟情誼看哭觀眾外，Angelababy的珍珠淚更是帶給觀眾情感上的衝擊，她智慧與美貌在充滿男人味的三國中，像是萬綠叢中一點紅般，擄獲男人們的心，堪稱最美女間諜的她展現絕佳演技，一場她與白宇在街角告別戲，她的擁抱克制且深情，一心為了家國使命、一邊則壓抑了對於男方的情感，甚至當兩人碰面後，她一滴無法言語與身不由己的珍珠淚從臉頰中滑落，無聲勝有聲的畫面衝擊，虐翻一票網友。

Angelababy雖飾演江湖樂伎，但擔任起間諜刺探情報可說是身手穩健俐落，表現上是柔弱美人，換上深黑刺客裝，為了達成任務殺人不眨眼。其實劇中她初登場時，流露可憐身世，遇山賊險丟性命，多虧白宇即時現身，才將落魄的她救起，進而直搗蜀漢的情報核心。諜報古裝劇《風起隴西》全劇已在愛奇藝國際站上架。