繼下午2點23分東部海域規模6.1地震後，下午3點45分又發生規模5.2的餘震，震央一樣在東部海域、位於花蓮縣政府東方96.9公里，深度27.5公里，各地最大震度台東縣3級，新北市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、新北市、雲林縣、彰化縣、嘉義縣、台中市、台南市1級。總計6.1地震後已發生2次餘震，分別在下午2點24分5.4地震及3點45分5.2地震。

地震測報中心主任陳國昌表示，本起地震主要成因為發生位置在海盆邊緣，該區域出現規模6以上地震是常見現象，未來5天不排除有規模4-5餘震出現。