擔任觀光局超級任務組組長的「台灣喔熊」，日前出任務到虎山巖賞金針花。（參山國家風景區管理處提供／盧金足台中傳真）

數萬株黃澄澄的金針花盛開，美不勝收，吸引大批民眾前往賞花。（參山國家風景區管理處提供／盧金足台中傳真）

疫情升溫，影響民眾出遊意願，參山國家風景區管理處表示，現在正值台中福壽山魯冰花、彰化花壇虎山巖金針花、苗栗南庄花卉節，因中央要求團體旅客要打滿3劑再出團，造成團客銳減，但散客人數影響不大，中央流行疫情指揮中心放寬多項隔離規定，只要做好防疫，應該能吸引民眾走向戶外，賞花休閒，紓解疫情下緊張的精神。

居隔鬆綁，是否也能逐步恢復觀光？參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，福壽山正值魯冰花盛開期，不少團客退團近5成，但是自由行的客還是很多上山來賞花，八卦山花壇虎山巖金針花，以前團客就較少，看花人潮還是很多，目前當季的苗栗南庄花卉節到22日，民眾防疫意識很高，在大自然休閒，把握花季做好防疫出外走走。

「觀光業做好迎客準備，再現商機」，曹忠猷說，疫情一定會有見到曙光的一天，大家一起來加油打氣，不只是民眾與旅遊業在等待國境可以進出旅遊的時間，國旅隨時可以出發，交通方便而且美景近在眼前，當季的美麗花海，鼓勵民眾在做好防疫後出遊休閒，也能帶動觀光商機。

近來彰化爆紅的花壇虎山巖旁金針花，讓民眾欣賞金針花不用到花東後山，數萬株黃澄澄的金針花盛開，美不勝收，吸引大批民眾前往賞花。

曹忠猷表示，戶外景點不是在閉密空間，戴好口罩、勤洗手做好防疫，賞花景點是假日的熱門選項，虎山巖適合全家大小出遊，還能打卡和拍照，提醒民眾欣賞金針花海時，保持社交距離，也不要踩踏、折摘金針花。

此外，每年都吸引很多人來拍照打卡的南庄花卉節，今年展期到22日截止，曹忠猷指出，主題「向左走、向右走」，「向左走」與傳統相遇，展現客家元素、藍染拚布、原住民等特色，「向右走」為走出傳統框架，運用花卉搭配新型態藝術，街道家具、彩繪創作，讓遊客享受浪漫花海。