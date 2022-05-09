2022九合一縣市長選舉將在年底進行，各陣營也開始布局人選。國民黨最美發言人李明璇9日在廣播節目專訪國民黨秘書長黃健庭，談及六都台北市長選戰，外界關注立委蔣萬安何時才會宣布參選，黃健庭表示，「時程上都按規劃走」。

李明璇9日於廣播節目「News98」詢問國民黨秘書長黃健庭，年底台北市長選戰，立委蔣萬安何時會宣布參選？因為藍營支持者都希望國民黨中央能盡快推出最適合人選。黃健庭表示，台北市長和桃園市長部分，因民進黨也還沒提名，所以蔣萬安的部分，目前是在評估哪時候要提名而已。

國民黨立委蔣萬安（右）遲未表態是否參選台北市長。（本報資料照片）

李明璇追問，所以蔣萬安現在是想挑良辰吉時宣布參選，還是另有規劃？黃健庭表示，時程上都按規劃走，蔣萬安可能是想先把立委工作做好，善盡監督角色，黨中央也會考量台北市議員提名作業來安排，畢竟地方希望母雞能盡快登場，帶領國民黨參選人一起努力，所以黨中央會全力來安排出最洽當的時間。

值得注意的是，近日亦有藍營人士表示，目前其他陣營可能參選者也都還沒正式表態，大家專心防疫，蔣萬安早宣布反而綁手綁腳，即便只是關心疫情，所有動作仍會被選舉解讀，反失去監督高度，好像天天在講選舉，這樣對選情會加分？

該藍營人士指出，蔣萬安雖然沒有正式宣布參選台北市長，但「該講的都已經講了」，動向已經明朗，宣布只是形式，現在做好自己的事情，盡力幫助民眾防疫，積極為民眾發聲爭取信任與正面印象，絕對比正式宣布參選與否重要。