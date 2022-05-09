花蓮家用快篩陽性PCR篩檢站這周登場，北中南三區均有醫院提供服務。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天新增767例確診個案，迄今已累計7537例，隨確診人數逐日攀升，縣府今宣布，這周起，社區抗原快篩站正式退場，由家用快篩陽性PCR篩檢站接續登場，北區將由門諾醫院、部立花蓮醫院及慈濟醫院接手，中區北榮鳳林分院，南區則是北榮玉里分院。

衛生局長朱家祥指出，目前有很多人家中都有居家快篩試劑，除藥局販售實名制快篩試劑，四大超商、八大通路等今起也開始販售快篩試劑，雖然販售點大部分集中北北基桃等熱區，但他相信全台這些通路會儘速鋪貨，讓民眾易於購買。

因此，社區抗原快篩站這周正式退場，若民眾在家使用快篩試劑結果陽性，先用夾鏈袋封好，攜帶健保卡、佩戴口罩，前往鄰近的家用快篩陽性PCR篩檢站進一步檢測，即起至15日止，北區有門諾醫院仁愛樓上午8時30分至12時、部立花蓮醫院急診室上午8時30分至晚上8時，中區則是北榮鳳林分院急診室上午8時30分至下午5時30分，以及南區北榮玉里分院急診室。另，慈濟醫院合心樓南側即起至31日止，下午3時30分至晚間7時亦提供服務。

教育處代理處長翁書敏也說明縣內的校園防疫措施，疫情升溫，教育處已在4月18日函知全縣各校，用餐時務必使用隔板，不交談、不聊天，加強供餐衛生安全及防疫措施，同時學生在校不論是吃早餐還是點心，凡進食時，一定要使用隔板，不過她也建議家長，這段期間盡量讓孩子在家食用早餐，減少在校脫罩吃東西的機會，增進親子時間。

此外，確診人數居高不下，不過中央陸續解除電子圍籬措施，更傳出7月可能會新冠肺炎從第5類降至第4類法定傳染病，縣府未來的因應措施，引起鄉親關注。

朱家祥坦言，過去任職兒科醫師時，一直很納悶，為何感染流感者，不在家好好休息，還要去上課、上班，到處趴趴走，然而，這次新冠肺炎的感染，是要讓大家將過去不良的生活習慣，轉化為正確的健康行為。

朱家祥接著說，Ormicon感染已經流感化，大家不妨思考過去與現在的防疫措施有何不同，可進行哪些調整，未來就算新冠肺炎降至第4類法病傳染病，亦或者確診，還是會建議民眾自主在家休息，等到病情恢復，再到外走動，這才是健康的生活習慣。