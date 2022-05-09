全球首富、特斯拉創辦人馬斯克大動作宣布收購推特震撼市場，日前又發推文做出驚悚預言，發表自己對生育率下降的看法，預告這種情況若未能逆轉，「日本終將不付存在」。

綜合外媒報導，馬斯克這段話是在回應一名用戶「Whole Mars Catalog」，對方分享一則報告，其中提到日本生育率創下有史以來最大降幅，人口下滑64.4萬，總人口僅略高於1.255億人。

馬斯克表示，冒險說句顯而易見的話，除非做出一些改變逆轉，讓出生率超過死亡率，否則日本終將不付存在，這對世界而言會是一個巨大的損失。

馬斯克時常在推特上針貶時事，不管是言論自由或俄烏戰爭等國際情勢都敢怒敢言，而少子化的議題其實已經不是他第一次提起，甚至連他「前進太空」的願景也與此息息相關，去年12月馬斯克在一場活動中表示，「未來人類勢必要上太空才能續存，少子化對人類文明而言是很嚴重的危機」。

馬斯克當時強調，許多「聰明、優秀的人」認為人口過剩，但事實恰恰相反，全球人口正加速崩潰，如果人們不再生小孩，讓情況愈發惡化，文明一定會崩潰。