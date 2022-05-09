台達電(2308)4月合併營業收入為272.74億元，月減11%，大陸昆山全面復工，上海也逐步解封復工，台達電表示，第2季營運能否比第1季好，還是得視客戶及供應商復工狀況而定。

大陸上海及昆山封城停工，台達電吳江廠4月生產也受到客戶及供應商停工影響，台達電4月合併營收為272.74億元，月減11%，年增3%，累計前4月合併營收為1098.12億元，較去年同期成長11%。

就終端產品來看，台達電董事長海英俊表示，目前受到影響較大的IA，大陸市場因為疫情有停頓，不過PC/NB在內還是在催貨，現在變數很多，疫情、戰爭又加上通膨，我們覺得看5月之後，待物流上軌道後再評估情況。

台達電持續於大陸及全球各地擴建新廠，其中泰國7廠開始移入，並規劃興建8廠，印度4個廠中1個已在運作，還有3個廠建置，台南廠也在移入，並進行建置中壢六廠，大陸地區重慶廠在整地，吳江等也有新廠建置，公司亦在尋找東歐及美國新的生產基地，目前大陸產能佔整體產能比重已達公司設定約60%。