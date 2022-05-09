2022湯優盃男女羽球團體賽，湯姆斯盃男團賽，9日小組賽第2場，中華隊迎戰德國隊，為了讓8強席位更加穩固，派出精英陣容出賽，第1點單打一哥周天成上陣，雖然以些微差距20比22讓出首局，但接下來兩局周天成21比15、21比14為中華隊拿下第1點勝利，比賽歷時59分鐘。

第1點世界第4周天成面對首次過招的世界第64選手魏斯克森（Max Weisskirchen），稍微面臨一些考驗，首局周天成被對手先出現局末點，雖然救回兩個局末點，不過魏斯克森還是先搶下一局。

第2局前段周天成曾小幅落後，不過中間加速超車，取得17比12優勢，進而收下該局；第3局決勝局一開始雙方互有拉鋸，周天成靠著幾波連續得分漸漸拉開分數差距，有驚無險地收下勝利。

接下來第2點雙打中華隊再由「黃金男雙」李洋／王齊麟面對塞德爾（Marvin Seidel）／沃爾克（Jan Colin Volker），第3點男單王子維對上世界排名84的施菲爾（Kai Schaefer），中華隊力拚前三點就鎖定勝利，第4點男雙及第5男單再派出昨天首場小組賽沒出賽的盧敬堯／楊博涵與廖倬甫。