居家照護人數漸增，中央流行疫情指揮中心日前宣布視訊診療開立口服抗病毒藥物流程，但民眾及醫師反映問題多，有民眾向5家醫院請領都失敗，透過健康益友APP也要等到10天後才有視訊門診可掛號，更發生跨行政區無法開藥給藥的問題。指揮官陳時中竟表示「我從來沒有遇到一個病人同時遇到這些狀況...他的案子很特殊啦！」

亞東醫院院長邱冠明指出，一般情況下，民眾採檢後回家靜待結果，透過健康存摺或自主回報系統得知確診，之後可以在醫院相關網頁搜尋遠距視訊門診。他表示，各家醫院都在努力滿足需求，但遠距視訊需要行政人員和診間護理師協助，執行效率上相對不高，數位需求比較高。他向指揮中心提出建議「如果放行緊急公衛派藥可用電話方式問診，相信效率會有所改善」。

根據專家建議，抗病毒口服藥需在發病5天內服用才能獲得最佳效果，但不少居家照護患者面臨找不到藥的難題。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，前兩周藥物儲備點確實比較少，只有50個點，但上周已有27萬人份輝瑞口服藥配送至188家醫院及57個核心藥局，並陸續媒合衛星藥局，讓口服藥開立途徑更多，另外還有22家應變醫院，如果問了多家醫院都沒法拿到備藥，應該是之前的情形。

羅一鈞指出，近期接獲很多醫界朋友反映，因為顧慮該藥物是專案進口，醫師需要填寫很多表單，會占用很多時間填寫表單，本次簡化流程會將治療同意書紙本、口服藥物領用表、口服藥物領用切結書、病人治療紀錄表4個表單都免填，以其他方式取得病人同意並記錄在病歷上即可 ，大幅簡化流程，希望讓醫師做最多時間做重症因子評估，以及檢視慢性藥物是否和口服藥有交互作用。

羅一鈞指出，目前健保署已規劃抗病毒藥物申報碼，也有一個網站可以讓醫師直接憑健保卡查詢過去病人用藥紀錄，會自動帶出是否和口服藥有任何交互作用 可節省醫師時間。

至於醫界提議視訊診療改為電話問診，羅一鈞表示，確實知道有些年長者在操作手機或資訊科技方面比較不足，將研議以開立藥物為最優先的原則上，做適度調整，也會持續加開診所及醫院視訊門診，讓民眾方便取得抗病毒藥物。他坦言，過去大家習慣直接看診拿藥，現在改為視訊看診，會出現一些過去沒有遭遇過的狀況，所以現在要把這些障礙都移除掉。

陳時中強調，國內抗病毒口服藥物準備很足，已經放了20多萬在坊間，還有20萬在關內，馬上就要驗貨進來，總體一定會超過人口3％以上，在世界各國來說不算少了。