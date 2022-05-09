國內疫情延燒，外傳衛福部長陳時中可能代表民進黨參選台北市長，資深媒體人楊憲宏今天勸陳時中不要出來選，「因為他真的不是選舉的人」，知名度不等於得票率，若貿然參選恐怕也不好選，要陳時中千萬不要相信別人說民調很高，就因此參選。

楊憲宏在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於外界猜測陳時中可能代表民進黨參選台北、桃園市長，楊憲宏表示，「陳時中是我北醫的學長，站在學弟的角度，我真心建議他不要出來選，因為他真的不是選舉的人」。

楊憲宏談到，陳時中是打橋牌專家，非常會算牌，並且算得非常精準，「我希望他的政治前途可以算得跟他打橋牌一樣精準，該躲的要躲一下」。陳時中身為專業人士，轉換跑道去參選不見得會好，即使每天主持防疫記者會獲得全國知名度，但知名度不等於得票率，就像很多人都有知名度，但也沒因此去參選。

黃光芹提問，「若陳時中貿然參選？」楊憲宏直言，「恐怕不好選」，加上民進黨選舉很爾虞我詐，同志比敵人更恐怖，所以再度呼籲陳時中，「千萬別被媒體效應迷惑，也千萬不要相信別人說支持他、或民調很高就因此參選」。

近期快篩爭議不斷，有許多民眾抱怨買不到快篩等等，楊憲宏說，政府的確沒有做到超前部署，但就像得到感冒不用快篩，所以只要近期有喉嚨痛、發燒等症狀，可以直接判定成確診，然後就先隔離，等症狀緩和後，覺得自己已經恢復了再做快篩，證明自己是陰性即可。

他認為，Omicron是新冠疫情中最弱的病毒，不必看99.75％的無症狀者，只要看死亡的比例，全球平均死亡率是1.2％，台灣從4月中算到現在死亡率則為0.03％，低於全球水平，所以政府開放與病毒共存是對的。

日前有傳言指出，不久後台灣將出現一波染疫死亡潮，衛福部長陳時中當時回應，「反正各種聲音有人會講，我們參考就好」。對此，楊憲宏認為陳時中的說法不好，應該說「我們絕對不會有死亡率飆高的狀況」，因為這次情況真的不同，Omicron已經沒有那麼容易導致重症。

楊憲宏也呼籲政府，應該多備妥治療用的單株抗體等藥物，因為還是有很多人需要，而這些抗病毒的藥應是「寧願錯打不要放過」，畢竟人命比藥更貴。

如果真的不幸確診了，他認為，不是一定要特效藥或特定的口服抗病毒藥物才有用，藥局能買到的一般鎮痛解熱藥物，或是開業醫生所給予的藥物都是有用的，且只要確診就應該及早投藥。