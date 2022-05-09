【全程影音】動物藥商接上億快篩訂單？ 國民黨團轟：高登2.0｜中時新聞網

繼高登環球生醫有限公司被爆出，以資本額200萬元承攬衛福部16億元的快篩試劑採購案惹議後，國民黨立法院黨團曾銘宗再揭露「高登2.0」，弘朗生物科技前身是動物用藥公司，獲得衛福部授權緊急採購快篩試劑的廠商，資本額僅330萬元，卻取得政府400萬劑、3.8億元政府標案，公司還設立在一間農舍裡。

曾銘宗指出，上周遭國民黨團踢爆的「國民黨團從衛福部核准10家緊急進口快篩試劑的廠商中，又找到一家疑似「高登2.0」的弘朗生物科技，資本額330萬元，核准緊急進口400萬劑快篩劑，採購金額3.8億元，同時也拿到衛福部的EUA，「衛福部有急到這種程度？」

曾銘宗質疑，蔡政府還責怪國民黨團踢爆高登環球生醫公司，稱國民黨抹黑辛苦的防疫人員，國民黨團奉勸蔡政府，國民黨團是替政府把關，萬一時間到了買不到蔡英文總統所說的一億劑快篩試劑，受害的是全體國人，蔡政府不把關，國民黨團替政府把關，善盡在野黨的責任，揭發可能的弊端，確保民眾權益。

國民黨團書記長萬美玲質疑，高登環球公司資本額僅兩百萬，還被發現是小吃店，還只剩下人去樓空的辦公室，而弘朗生物科技的營業地址，則是在一間民宅中；高登環球生醫公司登記資本額200萬元，承攬衛福部16.5億元採購案，而弘朗生物科技登記資本額為330萬元，取得衛福部3.8億元，400萬劑快篩劑採購案，兩家公司都取得政府上億元的標案，衛福部有義務跟國人說清楚、講明白。

萬美玲強調，看起來這些公司都是賺取政府的「資訊財」，能夠比多數人早先取得相關資訊，到底是誰事前把這些招標訊息給廠商，中間有太多說不清楚的事情，指揮中心應該說明白，而採購案屢傳出黑幕，不是指揮官陳時中一句「政治干預商業」就可掩蓋事實。

萬美玲質疑，政府購買快篩試劑為何不找原廠？透過所謂的經銷商，讓其賺取差價？如果是合法、合格的廠商，賺取合理的利潤，國民黨團並不反對，衛福部快篩試劑緊急採購案中有太多講不清楚的事情，陳時中部長必須對外說清楚。

國民黨立委林為洲直言，這些得標的生物科技公司真的顛覆了大家的理解，尤其弘朗生物科技公司，原來是在賣養雞養豬的動物用藥，不是在內湖科技園區，而是設立在一家農舍裡，「真的有能力跟財力接手上億元的快篩劑標案？」如果財力不足，5月底交不出貨，政府再來怪廠商不負責任嗎？採購應該要評比廠商能力吧？敢講就給，超前部署在哪裡？