橫山鄉大山背在下雨後雲霧繚繞，出現「琉璃雲海桐花」美景。（羅浚濱攝）

新竹縣山區鄉鎮5月桐開，因近來不時下雨，桐花開不久就把打落，目前最漂亮的在橫山鄉大山背大崎棟步道，沿線有如舖上一層桐花地毯，拍照打卡一邊欣賞「桐花雨」，夕陽西下後，整個綠色山頭點妝雪白，雨後有機會到看「琉璃雲海桐花」美景。

新竹縣進入桐花盛開季節時，湖口、芎林、北埔、峨眉及寶山等鄉鎮的桐花步道，都可見民眾輕鬆散步賞桐，以往在走寶山水庫環湖步道，隨處可見山頭桐花倒影在湖中，有如置身仙境的畫面，今年被選為新竹縣桐花祭的主場地。

擔任桐花祭小旅行導覽員的縣選委會一組組長鄭淼生說，今年可能氣候因素，寶山桐花並沒有集中盛開，因連日來不斷下雨，從沙湖瀝到碧湖吊橋之間桐花多掉了，看不到以往桐花倒影美景。

「大山背桐花可近看能遠觀，日夜不同，處處有美景！」橫山鄉長張志弘說，大山背有楓香步道、騎龍古道及大崎棟古道，沿線的桐花盛開後，不少因雨掉落，形成「桐花地毯」，吸引很多民眾前來打卡，欣賞隨風飄落的「桐花雨」。

在橫山鄉增昌大橋附近的路邊，可以遠觀整個大山背，落日後山頭的雪白桐花，與樂善堂的觀音像相映成趣，透過攝影能拍到「藍調桐花」夜景，各步道則可拍季節限定版的「桐花螢火蟲」。

在大崎棟古道的頂點觀景台，每天能看「新竹百萬夜景」，周邊有桐花也有季節限定的美景，但桐花被地主砍掉，「百萬夜桐美景」已絕跡。下雨過後，大山背山下雲霧繚繞，則有機會看到「琉璃雲海桐花」美景。