今（9）日是俄羅斯紀念蘇聯戰勝納粹德國的「勝利日」，儘管面臨著對烏克蘭戰爭的泥淖與國際制裁，俄羅斯依然照例舉行了紅場大閱兵，前空軍副司令張延廷指出，俄軍在戰爭期間還能進行閱兵，代表俄軍在烏克蘭當地仍有強大實力，除有多餘兵力可進行閱兵，也有信心閱兵實力不受敵方影響。

今年適逢「蘇聯衛國戰爭勝利77週年」，俄羅斯按照往例舉行了大閱兵，儘管在對烏戰爭中面臨攻勢不利與裝備人員嚴重損失，俄軍在此次閱兵仍動員了約11000名士兵、131件各式地面裝備與77架各式軍機。

對此張延廷表示，此次閱兵有兩大亮點，一是綽號「末日飛機」的伊爾-80空中指揮機，一是射程達12000公里的RS-24洲際彈道飛彈，他也指出，在一般的交戰中，國家應當全心全力投入作戰，「怎麼可能還有時間去辦慶典？」且戰時閱兵可能遭到敵軍襲擾，俄軍在戰爭期間還能進行閱兵，表示俄羅斯在烏克蘭還有相當大的戰力，「俄羅斯還有餘力去進行這件事情（閱兵）」。