一名男大生昨日到連鎖雞排店派克雞排，發現店家貼出公告表示，脆皮雞排將調整到一片80元，漲價10元，讓不少網友哀號「幾乎等同於一個便當的錢。」而派克雞排4月中旬就已在臉書貼出各品項漲價公告，直言「實在真的撐不下去了」。

原PO昨（8）日於論壇《Dcard》指出，發現派克雞排漲價，漲到一片80元。根據他分享的照片來看，派克雞排分店的牆上，貼出公告稱因應人事物料平衡，實在撐不下去，調整價格為80元。

事實上派克雞排於4月14日，曾在臉書發公告表示，因應麵粉及胡椒原料、大宗進口原物料、進口油品及國產雞肉等價格持續上漲，實在真的撐不下去了，4月18日調整商品價格，不過雞排的價格南北並不相同，根據南北分店臉書公布的售價來看，脆皮雞排北部調漲至80元，南部則是75元。

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「物價一直漲，唯獨薪水不漲」、「看來等我30歲，就可以吃到200元的派克雞排了」、「等同於一個便當的錢，相較下雞排的CP值太低了」、「以前看雞排60元就覺得很貴了」、「看來雞排離破百不遠了」。