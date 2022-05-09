中央規定員工確診後，曾接觸的員工要匡列隔離，新竹縣有多家物流和保全業者因缺員無法執行職務，紛收到存證信函或被控違約，新竹物業同業公會40多名負責人對此兩難向縣府陳情，縣長楊文科要求消保官及各主管單位積極協調，期能尋求和平的解決方法。

新竹物業同業公會理長楊成芝指出，員工染疫後，依規其他接觸者必須匡列隔離，便無法上班，物業管理的人員配置有限，導致值班人員缺班，社區管委員都發給存證信函，指控業者違約必須被罰款及扣款，甚至要直接解約，對物業公司極不公平。

與會物業負責人紛指，目前疫情嚴峻，保全人員因確診及居隔必須減班，應該可以採機動巡邏 ，不一定要24小時值班，希望縣府協調請管委會同意採實報實銷，維持契約公平，不要讓業者一直處於「工作染疫」或「工作解約或罰款」的困境中。

與會的律師王銘勇表示，物業管理業者因員工確診無法提供人力，是否「債務不履行」，涉及舉證和個案事實認定，縣府若發文介入契約爭議，應不太可行，仍需由司法機關做最後裁決。

王銘勇建議，縣府可將相關函釋轉達物業管理公司與社區管委會，周知因疫情之情事變更，請雙方加強溝通協調。

業者並以物業及保全人員是第一線跟住戶接觸最頻繁的從業人員，保全人員還須為確診住戶額外服務，將外送餐點送至家門口，沒有防護設備和快篩補助，增加染疫風險，應指定為第三類法定優先施打或快篩人員，免於染疫的風險。

衛生局表示，保全人員並不是中央指示必須要強制快篩的工作類別，如果需要快篩，須由雇主支付相關費用，會將業者意見反映給中央疫情指揮中心。

消保官靳邦忠表示，會將業者所提意見彙整後，請使管科列冊發送給各社區大樓管委會， 了解物業管理人員的困境及共同訴求。

靳邦忠說，之後若有物流業者員工確診，缺工被社區管委會控告違約等糾紛，會以消保官辦公室做為溝通協調平台，就行政監督、法律輔助及糾紛調解方式，盡最大努力調解雙方理性處理，共體時艱度過疫情難關。