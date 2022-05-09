台中國家歌劇院每年夏日特選適合每個年齡層的「夏日放／FUN時光」系列節目即將熱情登場！歌劇院藝術總監邱瑗表示，適合全齡共賞的2022 NTT「夏日放／FUN時光」系列將於6月11日起展開，大人小孩都能找到專屬的藝術演出，包括音樂劇、戲劇、舞蹈、漫才及沈浸式體驗等節目，邀請全家一起到歌劇院追劇「Have Fun」。

歌劇院為親子觀眾首推家庭音樂會《動物醫生的煩惱》，以法國作曲家聖桑知名組曲《動物狂歡節》結合舞蹈演出，適合闔家大手牽小手一起觀賞。

童話歌劇《糖果屋》則是德國作曲家洪伯定克最膾炙人口的作品，朗朗上口的旋律歷久不衰，此次版本將時空從中世紀移植至現代，拉近親子關係與現實生活經驗的距離。

親子共舞作品《睡前故事》，是由「祖父母／雙親」、「雙親／小孩」多樣年齡的親子組合演出，演出者多為素人表演者，作品流露樸實而真摯的情感打動人心。

至於年輕觀眾及上班族，歌劇院推薦的劇場作品包括《偵探學》，有密室推理解迷的沉浸式體驗；《愛在年老色衰前2.0》詮釋都會女子感情觀的獨角戲；《欸！恐不恐怖？》是充滿笑聲的達康.come笑現場漫才喜劇；《我為你押韻－情歌Revival》則是酸酸甜甜愛情故事。

歌劇院指出，音樂劇迷最引領期待的夏天到歌劇院追劇，今年推出三檔音樂劇，包括林孟寰音樂劇《熱帶天使》、外百老匯長壽愛情劇《I Love You You’re Perfect Now Change》、台灣原創音樂劇《四月望雨》，全面滿足音樂劇迷期待。