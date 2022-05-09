郭女老母因女兒打疫苗癱瘓，自己連1劑疫苗都不敢打。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市永康區郭姓女士去年打了2劑高端疫苗，突然罹患格林-巴利症候群，下半身癱瘓無法工作，長達半年來都由中風的母親照料，靠著社會局發放的女兒身障補助與自己的中低老人生活津貼，加上打零工過活，年事已高的郭母嚇到連1劑疫苗都不敢打，苦嘆「我要是再倒下，誰照顧女兒？」

40多歲的郭女去年打疫苗前身體健康，氣色頗佳，擔任服務工作，去年8、9月相繼施打了2劑高端疫苗，卻在打完第2劑高端後，出現激烈的副作用，到診所看病吃藥無效，反而症狀惡化，下半身無力，呈現癱瘓，甚至一度雙眼失明。

郭女被診斷為格林、巴利症候群，為病毒攻擊神經的罕見疾病，經過住院治療，視力恢復，但下肢仍然無力，不僅無法行走，還要包尿布，需做復健治療。

郭家曾向疾管署申請疫苗救濟，但她罹病已過半年，補償仍遙遙無期，她無法工作，還要申請常照居服員照顧，幫她復健，全家僅靠年近80歲已中風的母親外出幫人洗碗打零工。

沒料到打個疫苗，人生風雲變色，郭女根本不敢打第3劑，中風的母親更連1劑也不敢接種，她擔心「如果我再倒，女兒誰照顧？」

台南市社會局表示，已派社工協助郭家母女兩人申請身障與中低收入生活津貼，並協助連結民間慈善單位，提供經濟協助。