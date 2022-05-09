就在日本與其它G7(7大工業國)領袖，共同宣布將禁止進口俄羅斯原油，制裁俄國大軍入境烏克蘭的行為。沒想到數小時之後，日本政府又馬上召開記者會，指稱禁止進口俄羅斯石油，不是一蹴可及而是需要時間的。

日相岸田文雄9日表示，日本保留在庫頁島1號以及2號，對俄羅斯油氣投資的計劃沒有改變，以維護自身利益。同時，日本政府原則上是禁止進口俄羅斯石油的。

岸田也說，對一個大部分能源都依賴進口的國家而言，禁止俄羅斯原油進口，是一個非常艱難的決定，但G7此時需要團結一致有共識。

其實，日本禁止俄油進口對日俄雙方的實質影響性，應該小於國際宣示意義。根據正式統計，日本僅從俄羅斯進口3.6%原油，而從阿拉伯聯合大公國以及沙烏地阿拉伯，進口量分別占38.3%以及34.2%。

所以，日本7成以上原油主要是以中東地區為主。同時，日本也已宣布逐步停止進口俄羅斯煤炭的決定，但沒有具體給出明確的時間表。

事實上，日本的岸田政府公開表示加入制裁俄羅斯之舉，受到不少日本民眾支持。9日，日本網路電視JNN公布民調，岸田支持度爬升3%至62%。其中，有64%甚至覺得，日本政府對俄烏戰爭的舉措都是對的。