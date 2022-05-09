快篩劑不足引發中央與地方口水戰，台北市長柯文哲8日表示，「不該太相信中央」，但卻有市議員質疑，北市1至4月僅花53萬預算買快篩試劑，遠低於高雄5000萬、新北700多萬；對此，北市副市長黃珊珊澄清，北市府自己採購的快篩劑累積為201萬劑，高達1.93億，並非議員所述，主要是因共同供應採購契約所以才不會在網站上，並非只花53萬採購。

北市府去年原編列28億採購疫苗， 但在編列預算時幾乎刪掉，僅保留1000元科目，如今許多議員批評，28億應該用來買快篩；柯文哲日前也坦承「錯了」，北市副市長蔡炳坤解釋，去年本來有編列28億採購疫苗，但考量會必須中央同意，且購買還是要交給中央統籌，才會刪除預算。

蔡炳坤也還原當時真相，他說，曾到CDC拜會部長陳時中，但當時部長也勸他們不要再買疫苗，中央會準備，當時並無針對快篩試劑交換意見，所以才會刪除28億的預算，但如今即使沒有28億買快篩試劑，也有17億的災害準備金可以運用，他呼籲，要解決問題，而不是停留在當時的時空。