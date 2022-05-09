110年度營利事業所得稅結算申報已經開始，尤其是金融業的業務型態及財務報表有別於其他一般產業，因交易型態不同，在營利事業所得稅結算申報時可能面臨與一般產業不同的稅務議題及風險。

安永聯合會計師事務所6日舉辦網路研討會，針對金融業營所稅常見稅務議題、營所稅申報應注意事項、110年度營利事業所得稅結算申報書修正重點，提出相關提醒。

安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師周黎芳表示，金融業常見的免稅所得，包括國際金融、證券、保險業務損益（OBU,OSU,OIU）及證券期貨交易損益，其免稅所得或損失可從課稅所得額中減除，但需要計入基本稅額計算最低稅負；其中出售持有滿3年股票損益，可減半計入最低稅負。

如有列報相關損益，國稅局查核時通常會要求提示損益相關計算表及相關證明文件，以檢視是否符合相關規定。

而出售舊制土地損益（104年12月31日以前取得），相關交易所得及損失也不計入課稅。金融業者若有列報以上的免稅所得，需特別留意分攤至免稅收入之營業費用，其費用歸屬或分攤合理性為常見的稅務爭議。

安永聯合會計師事務所公司稅務諮詢服務執業會計師楊建華進一步指出，金融業者持有之被投資公司若有發生清算損失或減資彌補虧損等，於列報投資損失時，需特別注意是否取得相關證明文件及符合相關規定。常見業者因列報之投資損失尚未實現、列報年度有誤或列報金額非以「稅」上原始投資成本計算投資損失，遭稅局剔除。

針對110年度營所稅結算申報書修正重點，安永聯合會計師事務所公司稅務依規服務執業會計師蔡雅萍提醒，配合房地合一稅2.0修訂，今年增加多項與房地合一稅相關的其他申報書檢核清單、損益及稅額計算表之內容，並且新增頁表以區分房地合一稅 1.0 及 2.0 之填報方式等，另外需特別注意，房地合一稅2.0之相關損益及稅額需納入基本稅額計算，金融業者於填寫時需多加留意，以掌握申報重點。