「不敗女神」徐若瑄原訂母親節前夕於小巨蛋登場的個人演唱會，因疫情吃緊忍痛延期，近日她在IG發布幾支影片，或彈吉他自娛，或抄寫歌詞，試圖紓發內心的鬱悶，甚至還一度失神忘記回家的路，可見心情有多麼失落。不過貼心的她還是處處為他人設想，為了怕粉絲失望，她將原訂在演唱會發布的新歌《Hi》提前上架，藉此曲向粉絲問候，一起等待在小巨蛋相聚的時刻來臨。

「我是個往前看的人，不會一直陷在過去的失敗與低潮裡。」徐若瑄日前接受本報邀請進棚拍攝寶格麗（BVLGARI)時尚專題時，分享自己一路走來面臨挫折時的「鋼鐵V」哲學。如今辛苦籌備一年多的演唱會突然宣延期，她同樣未被擊倒而氣餒，立刻迎接下一個挑戰，再次展現她超強的「鋼鐵V」正能量。

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《Hi》是徐若瑄與麋先生樂團主唱吳聖皓合力創作的歌曲，以男女對唱的方式呈現，所以兩人各自寫詞，再挑選彼此呼應對話的句子。正因為疫情來襲，計畫永遠跟不上變化，當初才會有創作《Hi》的念頭，不論是相隔千里的視訊，或是面對面時隔著口罩的眼神示意，一聲「Hi」看似簡單純粹，但也最彌足珍貴，對照今日疫情吃緊，可謂別具意義。

徐若瑄的演唱會因疫延期，且疫情持續延燒，檔期迄今仍無法敲定，但充滿「鋼鐵V」堅強意志的徐若瑄說，今年原訂的工作計劃仍會如期進行，包括與何震東一起合演的電影《初戀慢半拍》，將會是今年台北電影節的開幕片，此外她也會繼續創作新曲，不會讓歌迷粉絲失望。

寶格麗Barocko 系列頂級彩寶與鑽石耳環，330萬5000元 。（BVLGARI提供）

徐若瑄身穿中空洋裝搭配寶格麗珠寶，在鏡頭前展現傲人的腹肌與川字肌，這是她這一年來每天五個小時勤練舞步和重訓下的美麗成果，拍照時她在鏡頭前盡情舞動，充滿了歡笑活力，在場的工作人員無不感受到她「鋼鐵V」的渲染力。

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