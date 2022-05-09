烏克蘭相當數量的野戰防空系統的壓制下，俄羅斯的直升機在戰場上是愈來愈不安全，一段影片顯示，為了避免過早被烏克蘭守軍發現，1架俄羅斯Mi-8直升機以貼近海面飛行的方式橫過海峽，直到接近陸地時才必須爬升。然而它已早早被烏克蘭部隊發現，據說這架直升機之後遭到TB-2無人機從空中打擊，包括直升機與乘坐的部隊都全軍覆沒。

衝突報告(Clash Report Twitter)的貼文指出，這架低飛的Mi-8直升機要前往的目的地就是蛇島(也稱茲米尼島Zmiinyi Island)，雖然目前蛇島在理論上早在戰爭初期就被俄軍佔領，但這也造成俄烏雙方攻守易位，現在經常是烏克蘭部隊去襲擊前來蛇島的俄軍部隊，造成更多的俄國軍員陣亡。

The last footage of the #Russian Mi-8 assault transport helicopter before flying to Snake Island, where it was destroyed by #Ukraine forces with #BayraktarTB2 UCAV. pic.twitter.com/unnbeB3dTu — Clash Report (@clashreport) May 8, 2022

前幾天，一段由TB-2無人機監控並攻擊的影片在網上流傳，一架俄國Mi-8運輸直升機正在蛇島釋放部隊時，遭到TB-2的飛彈攻擊，全軍覆沒。衝突報告稱，這兩段影片所拍攝的Mi-8直升機是同一架，也就是說，雖然Mi-8以掠海的方式躲過了飛行期間的襲擊，但是最終該直升機與機上乘員仍然有去無回。