南投縣9日確診197人；埔里鎮67歲臥床婦人未曾施打疫苗，8日因呼吸急促送醫，採檢為陽性確診，最後不治，成為這波疫情死亡首例，但死因待確認；她的丈夫篩檢陽性確診，2名輪流照顧的居家服務員中，有1人採檢陽性確診。

因應疫情升溫，南投縣啟動COVID-19居家照護，經通報為確診對象時，只要是輕症或無症狀，衛生局會將名單交給縣內醫療院所，醫療院所會就近和患者連絡，每天提供健康關懷，了解染疫者情況，必要時協助就醫，或線上就診，透過手機視訊，就可以得到醫療服務。

目前，南投縣有10家醫院、46家遠距診療院所，及13鄉鎮市衛生所提供每日健康關懷，讓民眾能安心居家照護，累計服務1000多位需要的民眾。

另外，防疫期間，居家檢疫、居家隔離及居家照護者，如果有就醫需求，南投縣也有10家醫院及62家醫療院所，可以進行通訊診療服務，醫療院所資訊可以上衛生局網站查詢。

南投縣西醫診所協會理事長詹建盛說，南投縣所有醫療院所都是視訊診療單位，民眾如果有需求，都可以和熟識醫生連絡後，安排時間訊視就診，避免接觸傳染，也可以請親友或村里長協助，或直接到藥局取藥。