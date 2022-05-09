智伸科(4551)第一季合併營收為23.38億元，年增3.34％，主要受惠電子以及醫療事業部新訂單與產品的需求暢旺，減少汽車事業部因受大陸市場及晶片缺貨導致訂單遞延出貨影響。但嘉興新廠投入生產，在產能未達規模經濟下，短期影響毛利率表現，使得首季稅後淨利3.25億元，年減4.8％，每股盈餘2.82元。

智伸科表示，首季電子事業部受惠5G、AIoT、數位化轉型等趨勢，創造工業級固態硬碟規格不斷升級，帶動公司旗下相關零組件出貨增加，而醫療事業部在歐美市場逐漸擺脫疫情導致的醫療資源排擠效應下，原物料缺料問題亦同步緩解，加上新產品手術器械相關關鍵零組件加入量產，齊步推進智伸科電子與醫療兩大事業營收的年增率分別為25％、87％。

智伸科首季毛利率、營業利益率分別為25.26％、15.41％，針對嘉興新廠開始規畫生產，前期投入成本將隨著學習曲線的拉升，有望於下半年開始緩和逐季優化。此外，新案面對高漲運費及持續攀升的原物料與人力成本，智伸科也已積極與客戶調整產品價格以合理反應相關成本及支出。

該公司4月營收為7.79億元，年增2.27％，前4月營收31.17億元，年增3.18％。第二季適逢清明、五一長假工作天數較少，加上烏俄戰爭、疫情蔓延等對整體汽車供應鏈與原物料波動的不確性風險猶存，智伸科保持高度謹慎因應，公司目前有多款涵蓋新能源車與電動車傳動系統等的相關關鍵零組件產品訂單，有望隨著新能源車滲透率提升帶動公司產品出貨增溫。