上周美股暴起暴落令投資人餘悸猶存、美股期貨大跌，以及俄羅斯可能升高對烏克蘭的攻勢等因素使市場信心受到打壓，周一日經225指數收盤大跌2.53%，為26,319.34點，幾乎收在全日最低點。東證一部指數亦在午後加速下探，終場收跌1.96%，為1878.39點。

最新公布的美國非農就業報告意外強勁，投資人擔心缺工問題將進一步推升通膨，迫使聯準會採取更為激進的貨幣政策立場，並使美國經濟陷入衰退，上周五道瓊指數收跌1.24%、標普500指數跌1.55%、那斯達克指數跌1.81%，延續周四道瓊指數大跌逾1,000點，標普500指數跌逾3%，以及那斯達克指數崩跌5%的低迷走勢。

美股指數期貨走跌，目前道瓊指數期貨跌0.93%，標普500指數期貨跌1.1%，那斯達克100指數期貨跌1.17%。

Uniqlo母公司迅銷Fast Retailing大跌6.26%，是盤面上表現最疲弱的個股之一，中國收緊防疫封控措施，使該公司在中國的銷售前景惡化。

軟銀集團因大舉投資中國新創公司，股價下跌3.5%。

晶片股走弱，東京威力科創跌2.02%，瑞薩跌3.51%。

日本製鋼所（Japan Steel Works）跌18.79%，跌幅最大，該公司在中午宣布旗下一家子公司自1998年起開始竄改產品數據。

另一家鋼鐵大廠JFE股價大跌8.97%，該公司在上周五發布財報後，以前景不明為由未提供全年財測。

旅遊股亦重挫，旅行社H.I.S跌5.34%，全日空跌5.05%。

NTT Data股價如坐雲霄飛車，在宣布將與母公司NTT Corp召開聯合記者會後，晨收股價飆漲14.72%，但終場下跌0.81%，因兩家公司宣布將合併海外事業，令押注NTT要讓子公司下市的投資人大失所望。