新竹市長林智堅將於11日在市議會作施政報告，他表示，近8年來他以「以人為本、相信專業、公大於私」3大關鍵，解鎖新竹數十年多項建設的不可能，其中新竹市立棒球場整建後，將於7月重新啟用。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議會9日起舉行定期會議，市長林智堅將於11日作施政報告，他表示，近8年來他以「以人為本、相信專業、公大於私」3大關鍵，解鎖新竹數十年的不可能，包括打通公道三、改造棒球場等，未來還有新竹大車站等建設，為大新竹奠定下半世紀的發展基礎。

林智堅說，這8年來市府團隊創造了「新竹經驗」，最重要的是有3個關鍵堅持，包括「以人為本」，市民需求為優先，以小建設串聯為大計畫。進擊的公園改造百年新竹公園等33個大小公園，微笑水岸創造出10公里新竹左岸、17公里海岸線，步行城市則改善、新設超過50公里步道，建設頻頻獲獎，甚至獲全球卓越建設獎肯定。

再來是「相信專業」。市府邀集全台頂尖設計師及規畫團隊，參與新竹改造計畫，波光市集、永恆之丘、新竹動物園，充分展現竹市設計力，實現以「設計力提升城市美學」；另，新校園運動8年來新設2校，並新建及整建25校共36棟校舍。同時更透過舉辦台灣設計展、光臨藝術節，讓竹市成為國家級藝術家嶄露頭角的舞台。

最後是「公大於私」。在政策推動上，以公眾利益為最優先，實現市民的真正需求，打通南寮大道、公道三，促成兒童醫院、台大湳雅院區，實現中油遷庫、棒球場改造，以及向中央爭取推動新竹輕軌、五楊高架延伸至新竹，一一解鎖新竹市民數十年來的期盼。

林智堅說，他8年來向中央爭取超過265億經費推動大建設，更提高城市總預算規模，成長到超過250億，創下歷史新高，為的就是「打造下個世代的新竹」，未來還將有新竹輕軌、五楊高架、藝文高地、竹科X計畫等建設，為未來50年的大新竹發展奠定好優質基礎。