高雄金鑽鳳梨為突破鮮果航運困境及檢疫問題，業者結合「急速低溫冷凍」技術製作成「冷凍截切鳳梨」，今(9)日在行政院農業委員會國際處副處長林志鴻、與高雄市政府農業局長張清榮一同見證下，首發20公噸冷凍截切鳳梨以海運外銷日本，預計5月中下旬抵達日本橫濱並上架當地連鎖超市，為台灣鳳梨銷日開啟新頁。

炎炎夏日到來，夏季消暑水果鳳梨進入盛產期，受新冠肺炎疫情影響，國際海空航班大亂，導致水果外銷時程受影響，為克服不耐儲存、檢疫等困境，高雄業者特選旺來果菜生產合作社所種植的高品質鳳梨，透過急速冷凍技術截切加工製成「冷凍截切鳳梨」，方便食用也能將鳳梨的鮮美牢牢鎖住，保存期限長達2年，讓日本消費者一年四季都能品嚐最甜美的高雄鳳梨。

開發冷凍截切鳳梨的慶得農果業有限公司表示，冷凍截切鳳梨製作不易，為保持鳳梨的最佳風味，80公噸的鮮果只能製作出20公噸冷凍鳳梨，加工富含酵素的鳳梨，過程中還必須嚴格管控生菌數量，以達食品安全標準，搭配藍天運通股份有限公司所提供的妥善的冷鏈設備，才能不受時間與空間影響，讓海外的消費者品嘗到高雄鳳梨的鮮甜滋味。

農業局局長張清榮強調，高雄鳳梨種植面積達一千多公頃，產區以大樹為主，其次為大寮、內門、鳥松地區，盛產季節從4月至6月。農業局自101年起，每年率領農民團體參加日本東京食品展，深耕日本外銷市場，將台灣高品質水果推向國際；此外，農業局亦協助農民團體提升冷鏈、加工設備，全方位升級高雄水果外銷品質。在農民團體、貿易商等多方的努力下，高雄鳳梨外銷日本數量自2月起至今已達3,000公噸，農業局仍將持續努力，積極開拓海外市場，讓高雄農特產品行銷全世界。