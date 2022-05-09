世界衛生組織（WHO）公布最新報告估計，2020到2021年的兩年間新冠奪走約1490萬條人命，是同時間各國向世衛通報人數（540多萬）的三倍。

新冠死亡的實際人數比通報人數高，當然有各國政府通報不實的問題，例如印度就被世衛點名，截至去年底，印度未通報的死亡病例可能多達470萬，將近官方數字的10倍。

世衛也點出新冠造成的間接死亡，其中包括因為疫情大流行、醫院不堪負荷，無法取得醫療服務而送命者。

由於新冠確診暴增，各醫院收治人數爆表，這一情況恐將影響其他疾病患者的收治，例如台灣前五大死因的癌症、心臟病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。

關心長照議題的立委張育美日前即示警，物流業者為配送實名制快篩試劑，已無力負荷原有醫療機構的藥物配送，雙北地區多家醫療院所正面臨缺藥危機，恐損及民眾權益。

張育美4日在立法院衛環委質詢衛福部陳時中藥物配送問題，要求他解決缺藥的燃眉之急。

陳時中當時回覆，因勞動節連假確實導致物流調度吃緊，但張育美認為，勞動節連假並非突如其來，物流人員依法休假、配送人力緊繃更是早已預料，但指揮中心卻未能預先規劃因應，僅能匆忙協調其他物流商支援，顯是事前過於樂觀或怠於準備，而缺乏超前部署思維；縱使五一連假已過，多家廠商共同配送，仍有多家醫療院所、藥商、藥局遭遇藥物卡關問題，亟待衛福部協助解決。

衛福部將於5月15日前開始下一梯快篩實名制販售，張育美以此規律推算指出，端午連假（6月3至5日）前夕將遇到第三梯次快篩實名制，以及傳統端節送禮、一般民眾宅配需求高峰，屆時如何避免國內整體物流人力調度困難、配送量能緊縮，導致再次影響藥物送達時程等問題，都需要衛福部提前因應。