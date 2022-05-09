美國科技股表現不佳，晶圓代工龍頭廠台積電股價受影響跌跌不休，今(9)日終場下跌8元收在520元，有網友發文指出「台積電520是不是一種買進訊號」，分析台積電股價來到520元，那不就是中文的告白我愛你的意思嗎？築底還築出一個吉祥數字，有沒有股票買在好數字有多開心的八卦？引發其他人討論。

台積電今日股價開低走低，終場收最低來到520元，創波段新低，逼近去年5月12日的低點518元，市值大幅縮水2074億元，滑落至13.48兆元。觀察籌碼面，外資連2賣近2萬張，股東人數續創新高，上周股東總人數突破133萬，達133萬1281人，已連續5周增加。

台積電股價持續下跌，仍有不少網友想撿便宜，紛紛表示「520概念股，就職行情噴噴」、「有便宜不撿，不如去定存算了」、「很快會漲回來」、「問就是歐印(all in)」、「不要問.. 600以下隨便買」、「破盤價用力買」。但也有人不急著抄底，認為「明天可能就500元以下了，今天不用搶」、「天天都便宜 就是台GG」、「完了，崩」。

科克蘭資本董事長楊應超在《老謝看世界》節目中指出，若以10年平均的本益比來看，台積電較合理的是20倍，再乘上台積電今年EPS(每股盈餘)估計約有30元，計算出台積電的買點是600元，跌破600元就是分批買進。

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