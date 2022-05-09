中國外交部網站今天（5月9日）發布消息，5月6日，中國外交部美大司負責人以網路視訊方式和澳洲外交貿易部官員就南太平洋事務交換意見，強調中方在南太平洋無任何私利，不搞霸凌脅迫，將堅定不移推進同南太島國各領域務實合作

消息稱，中方就中國和索羅門群島安全合作表明嚴正立場，指出中索安全合作是兩個主權國家間的正常合作，基於相互尊重、平等互利原則，符合國際法和國際慣例。有關合作旨在幫助索方維護國內穩定與社會治安，符合地區國家共同利益，不涉及、更不針對第三方，與地區現有安全合作安排並行不悖、互不衝突。

消息稱，索羅門群島及南太島國不是哪個國家的「後院」。中國是南太地區安全的直接利益攸關方。中方在南太沒有任何私利，不謀求「勢力範圍」，不搞霸凌脅迫，將堅定不移推進同南太島國各領域務實合作。

消息稱，中澳雙方並就各自對南太島國政策、抗疫和經濟復甦、漁業和海洋、基礎設施建設、應對氣候變化和防災減災等涉南太問題進行交流。