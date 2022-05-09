長榮鋼(2211)毛利率目標維持在7-10%，鋼構需求強勁，利潤也可望會提高。而公司產能會再增加嗎？公司表示，目前沒有擴充計畫，因為無限擴充對產業不是健康的事情。

疫情再起，長榮鋼提到，缺工、工期可能有所展延，雖然公司疫苗覆蓋率也相對高，但人員染疫恐怕也在所難以避免，工程資源調配不難，不過疫情造成影響，導致營收遞延，公司也會持續追蹤。公司也強調配合防疫中心等戴口罩防疫措施，將將疫情影響降到最低。

長榮鋼三大轉投資事業，轉投資都在桃園，欣榮企業主要業務為處理桃園市之家用垃圾、自收之一般事業廢棄物及處理廢棄物所產生之售電收入，公司投資占比為68.46%；水美工程主要業務為處理有害事業廢棄物及醫療感染性廢棄物，公司投資占比48.13%；榮鼎綠能於2018年8月核准設立，目前為試營運期間，主要業務為處理桃園市之家用垃圾、一般事業廢棄物收入及處理廢棄物所產生之售電收入，公司投資占比50.06%。

欣榮企業營運，近3年來皆穩定操作，維持一定進廠量及處理量，近3年來也皆維持滿載發電狀態。未來展望，欣榮公司與桃園市政府簽訂之BOO興建營運合約已於2021年10月8日屆滿，續於2021年10月9日完成與桃園市政府簽訂短期過渡性廢棄物處理契約，後續契約目前商議中。欣榮公司考量廢棄物組成成分變化及政府機關污染物排放量削減等議題，將參照國內外先進處理及汙染防制技術完成焚化廠整建升級工作，逐步進行設備之升級更新工作，期使未來整體營運量能更加穩健。

水美工程營運，因應政府減排政策，水美公司持續進行空污防制處理能力的改善及精進以及提升廢棄物處理量能。水美公司焚化爐新產線，於2022年3月底完成分包合約簽訂，並進行細部設計作業中，預計7月開始施工。預估103年上半年可試營運，正式商轉要看主管機關許可證，每年可望增加一萬噸，公司兩條線可同時處理進行，期許未來完成後再提高處理量能，並提升整體競爭能力。

榮鼎綠能未來展望，榮鼎公司預估完工後每年可提供熱處理21萬9000噸、厭氧消化4萬9275噸之處理量，另固化掩埋單元將可超過2.5萬立方公尺，除此之外，將廢棄物資源化產生再生能源，預估將可提供發電量約二億度。建廠進度受疫情影響，預計2022年下半年可正式商轉，後續仍看主管機關許可證。

長榮鋼目前持有長榮海運大約3.8萬多張，依目前持股計算，預計可以收到長榮海運股利收入新台幣6.8億元，比去年增加約5.9億元。最後提到6月10日的股東會，經營權成為市場焦點，總經理劉邦恩說明，公司重視公司治理，營運績效表現也都有目共睹，大股東難免意見不同，但股東都是希望公司好，對公司營運應該不會有影響。