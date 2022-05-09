22歲蔡姓男子不慎跌落邊坡30公尺處，消防人員已前往救援。（台中市消防局提供）

台大登山社22歲蔡姓研究生等10人溯溪團，(8)日前往台中市和平區八仙山國家森林遊樂區旁的佳保溪與十文溪溯溪，蔡男探路時不慎跌落30公尺溪谷，被救起時已無生命徵象，送往醫院搶救後仍不治；蔡男父母配合檢察官相驗時，也質疑救難隊員第一時間未派遣直升機救援。

台中市消防局8日下午2時許獲報，稱有民眾墜落八仙山的佳保溪與十文溪匯流處，經出動救援，發現蔡姓男子跌落30公尺深溪谷，將其救起時已無生命跡象，雖緊急送往東勢農民醫院，經搶救仍不治，蔡男父母接獲消息深感悲痛，趕赴台中見兒子最後一面。

警方指出，罹難的蔡男為台灣大學登山社成員，與社員等10人一同組隊出遊，一行人7日上午7時許買票從八仙山國家森林遊樂區入口進入，先溯溪到山上紮營，8日上午再溯溪下山，蔡男疑認前面有路不需攀降，先往前探路時，不慎失足墜落溪谷。

據《ETtoday新聞雲》報導，蔡男父母質疑，為何消防救難人員第一時間沒有即時派直升機救援，錯失救援黃金時間，救難人員坦言，直升機是否出動救援，須依照當時的天候狀況以及地形決定，並不是說飛就飛。

檢方相驗初步結果，為蔡男係因外傷性休克、頭部外傷出血，導致死亡，詳細死因須送法醫研究所鑑定。