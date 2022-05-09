台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）因遊艇需求續旺，售價調升，9日公告2022年第一季財報，每股稅後盈餘4.40元，創下同期新高紀錄，同時公告的4月份合併營收4.91億元，年增約31％，由於在手訂單仍維持創新高，東哥今年營運可期。

東哥董事會9日通過今年第一季合併營收約13.06億元，比去年同期的6.83億元，大幅成長9成，稅後淨利近3.9億元，每股盈餘為4.40元，比去年同期的0.10元，大幅飆高，至於4月營收4.91億元，年增約31.08％，累計今年營收17.97億元，比去年同期的10.58億元，年增69.77％。

東哥指出，第一季獲利大幅飆升，主要是受惠市場強勁需求，售價調升，隨著同利廠產能按計畫逐步開出，產線調配更具彈性，依照目前生產排程及交期規劃，今年不似過往傳統淡旺季營收波動過大。

東哥說，大型豪華遊艇終端需求，居高不墜，在手訂單仍維持創新高，生產排程已至2024年，為了因應市場需求，東哥持續推出新產品，且平均尺寸將放大，未來隨著計劃產能開出，營運表現樂觀以待。