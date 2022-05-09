客戶需求增加，訂單成長，帶動營收增長，儒鴻（1476）、廣越（4438）及冠星-KY（4439）4月營收年成長都有2位數；業者表示，5、6月營運成長無虞，下半年預期應仍可維持成長；但幅度則要視通膨、俄烏戰爭發展而定。

儒鴻4月營收37.02億元，年增17.24％；廣越4月營收12.46億元，年成長99.47％；冠星4月合併營收8.79億元，年增58.89％。

目前已接單到第四季的儒鴻指出，第二季已進入傳統的旺季，加上印尼廠成衣一期順利量產，有助於產能提升，預期營收可持續放大。

至於下半年，儒鴻預期，根據手中訂單量來看，營收維持年增正成長無虞，只是增幅在許多變數仍多下，估會較去年同期縮小。但，今年全年營收仍可維持雙位數年增的格局。

廣越今年4月營收創下歷年同期新高；廣越總經理吳朝筆表示，去年受疫情影響而遞延的營收已於第一季陸續消化完畢，2022年的營運成長動能，主要是因品牌客戶訂單需求強勁。

展望2022年，廣越表示，中國封城造成物流阻塞情況已逐步緩解，另俄烏戰爭雖仍持續膠著，但對營運僅有些微的影響；另市場關注通貨膨脹對消費力影響造成品牌客戶下單力道減弱的隱憂，由於廣越主要產品以中高價位、高端及機能產品別為主，較不受通膨影響，整體而言，品牌客戶下單仍多有增長。

冠星強調，上半年從訂單來看，成長創高無虞，俄烏戰事推漲原料報價，將隨客人訂單確認後，提早備貨因應，盡力降低影響因素，接下來的第二季是出貨旺季，按照以往的趨勢，營收會在超越第一季，也有信心優於去年同期。

展望未來，冠星表示，上半年訂單底定，至於下半年有放緩的趨勢，整體環境的變化難以預測，會謹慎看待，不過，預期全年應仍可維持成長。