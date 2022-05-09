近日本土疫情嚴峻，防疫政策一團亂，總統蔡英文昨天(8日)在臉書發文祝福大家母親節快樂，但民眾對此並不埋單。國民黨台北市議員徐巧芯直言，元宇宙裡什麼都有，但現在人民生活在水深火熱中，請蔡英文到現實當中；她更指出，國高中生確診，匡列周圍「九宮格」座位學生的政策很奇葩，讓不少媽媽十分憤怒，「當學生是蘿蔔？」蔡英文忽略了自己無所作為，是讓媽媽們最生氣的。

徐巧芯今天(9日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡英文有時間問她養的貓蔡阿財、蔡想想能不能加入元宇宙，但有沒有想過醫療資源已經瀕臨崩潰？很多人住院、急診、PCR排不到，這是何等嚴重？「人民水深火熱，妳在妳的元宇宙裡什麼都有，沒有疫情、災情，妳聲稱的減災、清零或許在元宇宙裡做得到，但也請妳走出來到真實生活當中吧」。

徐巧芯指出，2018年蔡英文搭乘雲豹裝甲車至災區勘災，並在車上和民眾揮手，此事對民進黨在2018年的選情產生很大衝擊，因為大家發現，蔡英文也太不知民間疾苦，而現在同樣的事情又重演一次，和2018年的情況有異曲同工之妙。

徐巧芯質問蔡英文，在說母親節快樂的時候，有沒有想到那些正在和疫情搏鬥的、救孩子、救家庭的母親？「有的話，要從政策源頭下手，改變相關流程制度」。

徐巧芯批評，「九宮格政策爛死了，超奇葩的政策」，很多媽媽對這政策氣到不行，當學生是蘿蔔，把他們種在裡面？他們下課、午休和吃飯的時候就不會跟別人講話？蔡英文在說母親節快樂的時候，忽略了自己這幾年來什麼都沒做的問題，這才是讓媽媽們最生氣的地方。