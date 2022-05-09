俄軍侵略烏克蘭行動迎來西方祭出經濟制裁，開戰至今傳出許多俄羅斯富豪資產蒸發不堪損失，搭上私人飛機或是遊艇出逃。近年來新冠疫情、經濟

、氣候等問題導致時局動盪，這也讓美國富豪開始緊張，替自己與家人鋪後路，申請「黃金護照」得到別國的居留權，其中又以葡萄牙最受歡迎。

多家投資公司接受外媒商業內幕（Business Insider）採訪時提到，近三年，許多美國有錢人、企業家或名人都在默默籌備「B計畫」，申請別國公民身份獲居留權。

報導指出，目前全世界超過10個國家提供非本國籍巨富們所謂的「黃金護照」和「黃金簽證」，以換取在該國投資。業者表示，「自從美國前總統川普上任後，諮詢量有明顯成長，後來又遇大流行重擊，銷售額直接暴增了327%。」更補充，有錢人多半是憂心突然發生天災、疾病或經濟危機，哪裡才是絕佳的居住地。

「他們（美國客戶）都有一個共通點，對美國社會的未來感到恐懼。」

專家最推薦的像是氣候宜人的加勒比海國家，或是歐洲，又以貴族勝地賽普勒斯共和國(Cyprus) 、蒙特內哥羅（Montenegro）以及馬爾他（Malta）最熱門。另外，葡萄牙近期竄升成為最炙手可熱的地方，提供5年居留證，允許申請者自由通關歐盟26國。且葡萄牙的黃金簽證最低投資門檻只消台幣600萬，平均每年停留該國7天即可，簽證到期後就能申請永久居留權成為公民。