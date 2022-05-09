全台9日確診個案數新增4萬0263例，較前一天略減約1成，但台南市新增1434例，卻比前一天增加近1成，顯示疫情升溫。為鼓勵65歲以上長者接種疫苗，市長黃偉哲特別宣布，從即日起長者只要施打疫苗，不限接種廠牌及劑次，均可於完成接種後3天內，於上班時間前往各衛生所領取2劑家用快篩試劑。

市府衛生局長許以霖分析，新增個案中，男性694例、女性740例，發病日介於4月30日至5月8日，有88％於5月7日及8日發病。其中，未滿9歲有144例、比率10.0％，10至19歲133例、比率9.3％；559例為無症狀感染。

許以霖還表示，台南市的篩檢站將持續提供服務，如果是確診者的接觸者，請於10日至15日上午9時至11時前往新化體育公園或松柏育樂中心、或8時至10時前往營新醫院進行鼻咽快篩；家用快篩陽性的市民，則請持陽性試劑（密封包好），於10至15日的11時至12時前往新化體育公園或松柏育樂中心、或10時至12時前往營新醫院，進行PCR檢測；篩檢站地址：新化體育公園（新化區公園路110號）、松柏育樂中心（南區南門路263號）、營新醫院（新營區隋唐街228號）。

另外，為加速疫調及居家照護作業，確診者於收到疾管署及衛生局簡訊後，請回填相關資料；如果沒有收到簡訊，也可直接透過衛生局官網首頁連結填寫「臺南市COVID-19確診個案問卷」，並請務必填寫正確的資料。

教育局長鄭新輝也說，從5月8日起配合中央啟動新的防疫處置，各校仍可考量運作量能、課務及師資規畫、線上授課的有效性等因素，「自主應變」並採取較嚴格的認定方式與停課措施，只要通報主管機關備查即可。至於新修訂的停課實施原則，將校內與確診者有密切接觸的教職員工生列為自主應變的停課對象，並提供3天防疫假，不列入出缺勤，並由學校直接提供快篩試劑。