本土疫情大爆發，兩位數的境外移入相對是少數，指揮中心有意繼續解封邊境，現行制度是7+7，不排除7月要再開國門。國外媒體報導，台灣恐面臨前所未有的死亡率。

指揮中心指揮官陳時中昨表示，也是可以立刻開，但現在本土數量太多，對醫療量能增加很大壓力，不排除繼續開邊境，只要本土疫情降溫、醫療量能夠就會再開，預測可能是7月的時候。

過去曾是防疫模範生的台灣，爆發本土疫情受國外關注，英媒《每日電訊報》報導，台灣因其黃金標準的防疫戰略享譽世界，如今面臨染疫死亡率恐飆升，台灣正面臨著可怕的垂直彈道式感染狀況，恐在夏季前造成前所未有的死亡率。

美國疾病管制中心日前更新多國家旅遊風險等級，也將台灣從原先的第1級「低度風險」調整為第2級中度風險，呼籲要前往台灣旅遊前，需確保自身有接種過疫苗。

網友怒批，解封太快是為了要顯現自己比大陸強，拿台灣人民開玩笑，與病毒共存根本是鬼話連篇，台灣人民的命如果有像周大嬸的特別服務，每天不會有那麼多人死的莫名其妙，爛時中會說慢性病的關係、自然淘汰。

網友認為政府冷血以對，超前部署是塔綠班又一次的詐騙案例；再騙啊！不是解封太快，而是根本沒在超前部屬，爆發了之後只好改口與病毒共存；大家都有看到你有超前部署；說的雲淡風輕 確診死亡，對你而言只是數字對嗎？

苗頭指向陳時中，指揮官是禍首 , 你不放病毒近來怎會有今天；甩鍋給專家了，終於承認自己不是專業的齁；指挥官為什麼是牙醫，想不通；被外媒說中了，時中無法反駁，只好顧左右而言他；照劇本演出，只要選舉前幾天不死人就贏了；原來都有推演，距離11月底選舉還有半年多，死一些人而已，到時候選民已經忘掉了。