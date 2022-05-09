全台新冠肺炎疫情延燒，兒童確診人數不在少數，連日來更傳出不少家長焦急帶著發燒幼童奔急診窘境；台中榮總兒童感染科主任陳伯彥表示，近一個月來看到的兒童病患都是類似感冒、突發高燒，發作非常快，甚至出現喉嚨痛、脫水，且疫情流行期，即時兒童快篩陰如合併感冒症狀，就要當成確診來觀察。

陳伯彥9日受邀出席台中市疫情記者會，市長盧秀燕盛讚陳伯彥是專家中的專家；陳伯彥坦言，這波疫情來得又快又猛，從清明節以來臨床所見確診兒童症狀就和之前武漢株、Alpha、Delta株不一樣，症狀表現是一來就高燒、發作非常快、吃不下、活力變差，且發燒時喘得非常厲害，還有噁吐、喉嚨痛造成脫水，在榮總看到的小病號全是這種感冒症狀。

但通常症狀治療兩到三天就好得非常快，可以活蹦亂跳繼續玩，很快就回家繼續居家照顧；但家長需注意的是所有口服抗病毒藥12歲以下都不能用，只有瑞德西韋在重症時可使用，其他藥幾乎都沒有，因而臨床上如小朋友肯服用清冠一號就會開立，其他就只能依一般感冒用藥處理，回復機會相當高，至少這一個月來台中榮總照顧的小朋友沒有一個出現併發症或中重症。

但他也強調，在疫情大流行時期，快篩陰、有感冒症狀很可能就是確診了，和快篩陽性一樣都應該到院去進一步評估，除可避免再傳染給其他人，也可避免重症，但也不是非得住院不可，到醫院可以讓父母適當衛教，並提醒應注意什麼。

對於是不是該給兒童接種新冠疫苗，陳伯彥坦言，目前無論是莫德納或BNT疫苗對Omicron的防護效果不是很好，但至少可防7成重症，臨床文獻無論莫德納或BNT疫苗小朋友和青少年接種副作用差不多，且國小生反應不像青少年那麼強。

他呼籲家長，因疫情正在燒，要考慮有效、安全又要趕快提供保護力，至於接種後副作用，他強調多為發燒、倦怠三天內可緩解，如擔心可吃普拿疼等鎮熱止痛藥來降低。