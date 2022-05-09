報稅繳稅的季節到了，台中市地方稅務局推出線上廉政有獎徵答，即日起至5月20日止，連結上網至地稅局官網或「中市稅輕鬆」臉書粉專，參加「富市台中‧廉年好生活」網路廉政有獎徵答，最大獎有機會將家樂福5000員電子禮券抽獎帶回家，歡迎民眾把握機會、踴躍參加。

台中市地方稅務局近年推出多項便民服務措施，去年更首創推出「UTax自動櫃員機」，民眾只要憑自然人憑證、或身分證，完成驗證，動動手指即可輕鬆查詢發證及申請作業。

「UTax自動櫃員機」服務項目多達25項，包含：申請財產總歸戶清單、補發繳款書、稅籍證明書、變更房地使用情形等等，免抽號碼牌、節省等待時間，更有效提升行政效能。更編撰「廉政防貪指引─稅務篇」電子書，收錄近年稅務廉政案例，及地稅局廉能事蹟等，供民眾參考，

地稅局指出，為讓民眾更加瞭解UTax自動櫃員機服務內容，地稅局製作Youtube宣導影片，併同廉政防貪指引電子書，全都放置於地稅局全球資訊網網站上，民眾可上網觀看影片及電子書，看完即可參加有獎徵答。

地稅局表示，全部答對者就可參加抽獎，有機會抽中各種面額的家樂福電子禮券，總共50個名額，最大獎為5千元禮券1名。得獎名單將於5月31日前公布於地稅局官網，及「中市稅輕鬆」臉書粉絲專頁。活動細節如有疑問可上網查詢或致電0800-000321免付費電話，或04-22585000按1轉接全智慧客服中心洽詢。