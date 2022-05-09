羽絨服代工大廠廣越(4438)94月合併營收12.47億元，創下歷年4月新高，年成長99.47%，已連續7個月年增正成長。

廣越總經理吳朝筆表示，去年受疫情影響而遞延之營收已於第一季陸續消化完畢，2022年之營運成長動能，主要係因品牌客戶訂單需求強勁，廣越除持續掌握與既有品牌客戶之合作關係，亦積極擴大產能，開拓新生產基地，增加產品類別及爭取新品牌之訂單；近年新轉投資之子公司營運效能逐年提升，效益已逐步反映。

展望2022年，廣越表示，中國封城造成物流阻塞情況已逐步緩解，另俄烏戰爭雖仍持續膠著，惟對營運僅有些微之影響；另市場關注通貨膨脹對消費力影響造成品牌客戶下單力道減弱之隱憂，惟廣越表示其主要產品以中高價位之高端及機能產品別為主，較不受通膨之影響，整體而言，品牌客戶下單仍多有增長，2022年4月累計營收已較去年同期成長93.81%，集團營運持續呈成長趨勢。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，手上主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen、Aritzia等，代工產品之價位以中高價位為主。