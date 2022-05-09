每個人都希望能遇到以真心對待自己的另一半，但有時候付出了真心，卻換不回同等的對待。《搜狐網》命理專欄分享，射手座、獅子座、水瓶座的人，若是對他們越好，他們越不懂得珍惜，反而會將另一半的關心和付出視為理所當然。

1、射手座

射手座喜歡自由、不受束縛，希望能有極大的個人空間，因此當他們進入一段感情，仍會保持原本的態度，一旦感覺被約束時，就會想要逃離；若是伴侶對他們越好、越縱容，他們也會越來越放肆，久而久之就習慣了伴侶的付出，而不會做出任何改變。

2、獅子座

獅子座個性強勢，喜歡挑戰和征服，因此對於感情更偏好主動追求，若是對方倒追或很輕易就追到手，他們就會失去興致，認為對方完全被征服，逃不出自己的手掌心，不需要再花費心思去在意，因此當另一半越百依百順，他們就越不重視、珍惜對方。

3、水瓶座

水瓶座的認知當中，愛一個人就必須無條件為對方付出，所以相處久了以後，他們就會將另一半的關心和照顧視為理所當然，甚至忽略對方的存在，因為他們能肯定對方一定不會拋棄自己，但如果另一半對他們不好，他們又會覺得對方不是真心在愛自己，最終憤而離去。