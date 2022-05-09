金門縣府最新的校園防疫措施。（縣府提供）

金門縣政府鼓勵公司行號提供員工有薪照顧假，給予雇主的補貼措施。（縣府提供）

金門今天新增16例確診，縣府宣布最新校園防疫措施，國三生下周實施線上教學，另因應國小停課，鼓勵公司行號雇主給予員工有薪照顧假的補貼辦法，也將自6/1開始受理申請，相關資訊近日在縣府社會處網站公告。

金門今天新增16例，其中3例來自家庭群聚感染，9例是獨立個案，4例是延伸個案。目前累計確診179人，收治中51人，均為輕症或無症狀者。另目前匡列居家隔離35人。

縣府表示，因應國小以下學校自5/9至5/13暫停到校，實施線上學習，對於雇主提供員工有薪照顧假，以每一家戶且不重複，最高以9天為限，給予雇主每日800元補貼，原定5/13起受理申請，因配合多數企業發薪日為月底，調整自6/1開始受理，並應檢附4月與5月薪資證明文件，相關資訊近日將公布在縣府社會處網站。

另針對鄉親們關心的校園防疫部分，縣府表示，國中以下學校，如有確診個案，其所屬班級(含教師)均暫停實體課程3天，給予防疫假，且不列入出缺勤紀錄與考核成積。另因應國中會考將於5月21日、22日登場，為降低考生試前到校染疫風險，自下周一（5/16）起至5/20暫停到校，實施線上學習，若有特殊需求，授權各校防疫長視個案情形決定。