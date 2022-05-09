台東縣今日新增276名確診者，其中有102例屬居隔者確診，社區感染人數為140人。馬偕醫院包括病人、陪病、員工共15人確診，該院已針對確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人。另外，綠島今日新增17例確診個案，多為先前確診的幾間潛水民宿業者衍生及有一家7口親友間接觸傳染確診。

台東縣衛生局針對馬偕病房群聚事件說明，上周五接獲馬偕醫院通報，住院個案發燒安排PCR採檢確診後，立刻安排同室病人及陪病者共5人採檢，有4人確診。後續擴大採檢對象總計篩檢82人，共15人確診，另有1名發燒外包清潔人員快篩陽性待PCR報告中。

目前馬偕醫院依照感控管理流程，立即針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人，同時調整全院各單位人力配置，未讓確診護理人力提前返回工作， 衛生局目前也針對此事件持續與馬偕醫院保持密切聯繫監測中。

另外，縣內目前2間養護機構群聚事件。第1間機構，有1住民身體不適住院前採檢確診、加上昨日醫事檢驗所和醫院進行定期採檢，第1間養護機構今日新增14名確診個案，包括員工2名、住民12名。截至目前該機構共累計確診134名 ，其中86人已使用抗病毒藥劑，後續仍持續安排定期PCR複檢。

另一機構今日新增2名密切接觸的住民隔離期間有發燒後採檢確診（陰轉陽） 情形，目前該機構已累計13人確診，針對今日新增個案已請醫院盡快評估是否用藥。衛生局及社會處仍持續監控機構內群聚員工及住民交流狀況、落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

此外，針對今日媒體報導衛生局防疫專線人力僅有2人接線部分，衛生局說明，面對疫情的持續嚴峻，衛生局設有防疫專線、居家照護專線、各地方衛生所都備有相關防疫專線服務以及1999也投入服務，協助民眾諮詢，民眾可善用各種諮詢管道。

其中，台東市確診狀況較為嚴峻，衛生局也早已協調人力協助台東市衛生所進行疫調及快篩試劑的遞送等服務，若有延遲的狀況敬請鄉親主動通報，縣府會盡全力協助民眾一同度過疫情。