八仙塵爆下月將滿7年，如今現地荒蕪，周邊商圈衰落，新北市議員陳偉杰說，原要打造「台版迪士尼」的娛樂專用區轉作產專區不排除蓋廠辦，恐讓八里觀光特色盡失。新北經發局表示，考量產業用地需求增加，變更產專區，保留可供娛樂事業使用，讓土地使用更有彈性。

陳偉杰說，市府放寬土地用途，欲將八里打造複合型港灣城市，今年5筆專用區被知名集團標下，未來不排除做辦公和商場使用，娛樂專區如果不娛樂，看不到八里未來觀光主軸。

陳偉杰強調，自2015年八仙樂園塵爆後至今已近7年，曾為消暑勝地的八里觀光至今沒特色規畫，娛樂區供產業進駐，居民都擔心淪為住宅、商辦等土地炒作，八里觀光將持續失落，前幾年起推動的八里纜車，也因為墓地遷移以及購地的問題仍未整合，至今尚在延宕中。

陳偉杰建議，若非得規畫為商場，至少要朝向娛樂型商場方向構思，譬如將商場結合兒童樂園式的娛樂中心；八里纜車興建也必須思考其他方式來整合，或是改由市府來主導興建，否則進度停頓，讓人覺得市府不夠積極。

經發局表示，考量近年台商回台投資、產業用地需求增加，變更為娛樂專用區（特），仍保留可供娛樂事業使用，也因應目前產業需求，增訂科技產業相關容許使用項目，以更有彈性之土地使用規定，協助不同產業都有進駐之可能。