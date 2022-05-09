新冠肺炎疫情即將進入高峰期，「健保部分負擔新制」15日就要上路，高雄市醫師公會認為此刻醫療量能緊繃，若推行健保部分負擔新制，必定造成醫療院所困擾及弱勢患者負擔，呼籲衛福部延後新制至2023年1月再施行，讓全民專心面對疫情。

日前衛福部公告健保部分負擔新制，將於今年5月15日開始實施。新制實施後，藥品、慢箋、檢驗、檢查及急診部分負擔都將調漲。其中值得注意的是，現行民眾到醫療院所做的檢驗及檢查都不用加收部分負擔，但新制實施後，只要超過起徵點就要加收費用。

醫師公會表示，新制所增加的部分負擔費用，對於許多低收入戶及弱勢族群而言，在社福補助配套尚未到位的現實狀況下，會造成就醫阻力，小病拖成大病。

面對嚴峻的疫情，不論醫院、基層診所、醫界無不堅守抗疫崗位，醫師公會呼籲衛福部及健保署，替站在第一線的醫療人員及患者著想，暫緩實施此次健保部分負擔新制，並延後至2023年1月再施行，讓大家更能夠專心面對新冠疫情，度過難關。