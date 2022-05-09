嘉義市四家責任醫院開設防疫門診供有症狀且快篩陽者就醫。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

防疫相關藥品及用品一覽表。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市今天新增131例確診，其中1例為外縣市已轉出，有731人輕症居家照護，市府表示，現有32家藥局有送藥服務，聖心及弘安等2家藥局備有醫師處方箋的口服藥，4家責任醫院開設防疫門診，有症狀且快篩陽者可以去就醫。

市府衛生局表示，有症狀且快篩陽性者，平日不要前往急診，以避免急診壅塞，可到部嘉、嘉榮、聖馬、嘉基等4家責任醫院的防疫門診（發燒門診）就醫，醫師會視情況開立症狀治療藥物；假日時段才至急診就醫。

還有嘉義市有東區的聖心藥局、西區的弘安藥局等2家藥局，備有口服抗病毒藥物，須有醫師開立的處方箋才能領藥。

市長黃敏惠表示，目前有32家社區藥局提供「送藥服務」，已提供100名居家送藥及用藥諮詢服務，民眾經視訊診療後免操作「健康益友APP」，一通電話即有送藥服務，32家藥局在「愛嘉義APP」、市府官網站防疫專區可查詢。

市府今天公布轄內新增130例確診中有16例是12歲以下，12至64歲有104例，65歲以上10例，目前仍有2748人居隔，109人解隔，731人是輕症居家照護。

嘉義市藥師公會理事長陳煌銘建議民眾可準備防疫相關藥品及用品，包括解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、體溫計、血壓計、維生素B、C。