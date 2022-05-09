桃園市龍潭警分局三和派出所副所長陳佶汎及曾子謙，8日傍晚巡邏時發現一部小客車卡在路中不動，駕駛卻一直在車上打電話，員警上前詢問才知女子是因為車子疑似沒由熄火不知如何是好，員警立即協助推車至路邊還幫她去加油站買油，得以順利脫困。

王姓女駕駛表示，帶著兒子外出至乳姑山附近遊玩，直到了傍晚天色漸暗且山區起霧，正準備駕車要返家途中，沿途看著汽車儀表板油料燈閃爍亮著，但是附近都沒有加油站車子就沒油熄火了，卡在路中動彈不得。

她看見警察巡邏經過，心裡緊張自己車輛違規停於路中會遭警察開單，另又擔心是山區，臨時附近也找不到朋友救援，才會心急如焚的坐在車上打電話求援。員警考量當下因傍晚天色漸暗，為避免造成其他人車危險衍生交通事故，隨即於道路上擺放交通錐並指揮管制，並上前合力將汽車先推至路旁以策安全，另外主動向返回派出所拿取裝油空瓶，並駕車至龍潭市區的加油站購買汽油後，再趕回現場幫汽車加油，成功發動民眾熄火的汽車。

事後王女不斷感謝員警協助購買汽油才能得以解圍，對於警方在現場熱心積極的即刻救援深表感謝。