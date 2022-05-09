南韓候任總統尹錫悅10日將正式就任第20屆南韓總統。當天零時起，尹錫悅將作為韓軍最高統帥、國家元首正式行使法定權力和職責。南韓總統文在寅9日發表卸任感言時說，希望下一屆政府繼承發展往屆政府積累至今的成果，續寫大韓民國的成功歷史。

文在寅說，沒有什麼比國民團結一心更重要，只有填平經歷選戰而加深的政治溝壑，走向國民團結之路，才能讓大韓民國朝著真正的成功大踏步前行。他表示，過去5年間同全體國民一起經歷世界局勢的風雲突變，在漩渦中心克服不斷湧現的國家危機，如今的大韓民國已經成為發達國家和領軍國家。

文在寅指出，南韓是二戰以後的70年來最成功的國家之一，也是戰後惟一一個由發展中國家躋身發達國家之列的國家，沒有人能否定大韓民國的豐功偉績。我們曾羨慕先進國家的防疫、醫療水準，但經歷了危機才發現其實南韓屬於防疫第一梯隊。國民、政府、總統都不辭辛勞。

文在寅說，親信擅政案禍亂憲政時，南韓人民通過最和平、最文化的燭光集會與合乎憲法、法律的彈劾程式實現政權更迭，又一次樹立民主典範。成熟的公民意識贏得了全世界的讚嘆。「國有國樣」的吶喊聲曾響徹燭光廣場，而政府在多大程度上回應了這一熱切的訴求，捫心自問，誠惶誠恐。即便本屆政府未能完全實現國民的夙願，建設「像樣的國家」的熱情決不會熄滅，燭光的殷殷祈盼仍綻放成我們的希望和動力。

提及韓朝關係，文在寅表示，南韓民眾共同澆灌了迎接和平、繁榮、嶄新的韓半島時代的希望。韓朝關係未能更上一層樓，不能單怪南韓的決心和努力不夠，有些壁壘光憑我們的意志難以逾越。和平是生存和繁榮的必要條件，殷切希望韓朝重啟對話，繼續努力推動半島的無核化與和平的機制化。

文在寅最後表示，終於卸下總統的重擔重返「平民」生活，祝願每一位國民生活幸福。與偉大的國民攜手走過書寫南韓成功歷史的一段路程，我深感自豪，能與偉大的國民同在，對他來說無上光榮。

文在寅當天寄語新政府任內國力更強盛、明天更美好。外界普遍認為，政權交迭後，新政府將走不同於現政府的差異化路線，但文在寅強調了「承前啟後」的重要性。