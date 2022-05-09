1名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》發文，某天全家人一起去逛街時，公公提議要買包包送大家，婆婆聞言卻要她別選了，等回家送她一個價值4萬9千元的名牌LV包包，不料卻遭二姑拆穿，包包是菜市場買來的，原PO無奈寫下：「我就說怎麼突然對我那麼大方，害得我提心吊膽好幾天」，貼文一出，引起網友熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文寫下某次他們全家一起去Outlet買東西時，逛到一間知名包包店，當時公公表示要買單，讓大家各選一個包，老公見她猶豫不決，便告訴她如果有喜歡就買沒關係，不料卻遭婆婆質疑為何包包有了還要購買。

結帳時婆婆稱，她選的包款不實用，回去以後送她一個價值4萬9千元的LV精品包，雖然有些使用痕跡，但清潔以後還可以使用，原PO不會區分精品包的真偽，只覺得精品包提起來很像菜籃子，也沒多想就收下了。

事後親戚請大家吃飯時，婆婆和原PO說：「可以拿我送妳的包包去啊」，不料卻被二姑制止大喊：「那是假的，提去一眼就被看出來，要被笑死」，眼見穿幫後，婆婆才坦承包包是她大姑在市場買的，令她傻眼想：「我就說怎麼突然對我那麼大方，害得我提心吊膽好幾天」。

網友們紛紛留言：「這婆婆心機好重啊」、「突然覺得淡定又冷靜的媳婦，比較不會被欺負」、「就背去啊，跟親戚炫耀說：這是我婆婆送我的哦，四萬多塊呢」、「馬上變四百五」、「太陰了吧」、「婆婆真沒誠意」、「公公要花錢給全家買包，就一定要跟著買，不管自己有沒有或缺不缺！至少比被人當傻子好多了」。